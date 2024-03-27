Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Esra Uşak (26) ve E.U. (29) çifti arasında, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri amcalarının evinde çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Çelikhan adayı Mahmut Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Çelikhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Besni adayı Ömer Yeter kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Besni belediye başkan adayı kim oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı farz mı? Teravih namazı evde kılınır mı? 28 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Testo Taylan kimdir, gerçek adı ne? Testo Taylan kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? 28 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? 28 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title