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Kütahya'da Güvenlik Uygulaması: 3 Bin 38 Şahıs Sorgulandı

Kütahya'da Güvenlik Uygulaması: 3 Bin 38 Şahıs Sorgulandı
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Kütahya'da gerçekleştirilen Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'na katılan 213 personel, 3 bin 38 şahsı sorgulayarak 6 aranan şahısı yakaladı. Uygulama, suç işleme şüphesi bulunan kişilerin yoğun olduğu bölgelerde yapıldı.

Kütahya'da üç aşamalı olarak gerçekleştirilen Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'na 70 unsur ve 213 personel katılırken, uygulamada 3 bin 38 şahıs sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, güvenlik güçlerinin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, yapılan uygulamaların toplum üzerinde etkisini yitirmemesi maksadıyla, suç işleme şüphesi bulunan şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yol kontrol şeklinde park, bahçe ve mesire alanlarında ve metruk binalar ile çevrelerinde olmak üzere 3 aşamalı olarak Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması icra edildi. Uygulamaya 70 unsur ve 213 personel katılırken, uygulama esnasında 3 bin 38 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. 663 araç denetlenirken, 28 araca toplamda 51 bin 94 TL cezai işlem uygulandı. 11 araç trafikten men edildi. 73 metruk bina, 90 park, bahçe, 73 okul çevresi, 113 iş yeri, umuma açık yer kontrol edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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