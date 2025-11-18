Kütahya'da Güvenlik Denetimleri: 12 Bin 680 Kişi Kontrol Edildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, son iki hafta içinde gerçekleştirdiği denetimlerde 12 bin 680 kişi ve 2 bin 736 aracı kontrol etti. Operasyonlarda aranan 50 şahıs yakalanırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki hafta içerisinde kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 12 bin 680 kişi ve 2 bin 736 araç kontrol edildi.
Denetimler kapsamında 203 umuma açık işyeri, 116 park ve bahçe, 114 ticari taksi ile 123 motosiklet incelendi. Çalışmalarda 50 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 27'si tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Asayiş ekiplerinin operasyonlarında 64,82 gram narkotik madde, 810 adet sentetik ecza hap, 35 parça kannobinoid, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, 63 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 29 adet kesici alet ile 1 adet tarihi eser bulundu.
Ekipler ayrıca 9 kayıp şahsı bularak gerekli işlemleri gerçekleştirdi. 29 yoklama kaçağı hakkında işlem yapılırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 72 kişiye idari yaptırım uygulandı. - KÜTAHYA