Kütahya'da 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' Projesi Denetimleri

Kütahya'da jandarma trafik ekipleri tarafından "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında okul ziyareti ve okul çevresi denetimleri gerçekleştirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş /trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan Ömerbey İbrahim Düvenli İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim-öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde denetimler yapıldı. Ayrıca öğrencilere jandarma ve trafik boyama kitabı dağıtıldı. - KÜTAHYA