Kütahya'da Güvenli Eğitim İçin Bilgilendirme Çalışmaları Başlatıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Eğitim Hepimizin Sorumluluğudur" bilinciyle yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokullarda ve çevresinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, geleceğin teminatı çocukların velilerine, "Anne ve Babalara Tavsiyeler", "Öğrencilerimizin Güvenliği", "Çevrede Şüpheli Durumların Nasıl Bildirileceği" ve "KADES" konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA