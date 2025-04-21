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Kütahya'da Görevli Memura Mukavemet Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Kütahya'da 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. (28) yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet, şahsı Vefa Mahallesi çevresinde gözaltına aldı.

Kütahya'da 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Vefa Mahallesi çevresinde yapılan çalışmalarda, 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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