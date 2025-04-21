Kütahya'da Görevli Memura Mukavemet Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kütahya'da 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. (28) yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet, şahsı Vefa Mahallesi çevresinde gözaltına aldı.
Kütahya'da 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Vefa Mahallesi çevresinde yapılan çalışmalarda, 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa