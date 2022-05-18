Kütahya'da geçen yıl 5 bin 613 trafik kazası meydana geldi - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri yayınlandı. Buna göre geçen yıl Kütahya karayolu ağında toplam 5 bin 613 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 4.293 adedi maddi hasarlı, 1.320 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 42 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden 18'inin kaza yerinde, 24'ünün ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybettiği belirtildi.Ölümlü yaralanmalı kazalarda yaralanan kişi sayısı ise 2.035 olarak belirlendi.

Ülke genelinde ise 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında toplam 2 bin 421 kişi hayatını kaybederken, 274 bin 615 kişi de yaralandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa