Kütahya'da Gasp Olayları Azaldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde meydana gelen olaylar açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında, 30 gasp olayı meydana geldi. Olaylara karışan toplam 59 fail yakalanırken, 6 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

"2023 Yılı"

2023 yılında, 9 gasp meydana geldi. Olaylara karışan toplam 26 fail yakalanırken, 6 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

2024 Yılı 26 Nisan 2024 Tarihine Kadar (4 Aylık Dönem İçerisinde), 1 gasp meydana geldi. Olaylara karışan toplam 3 fail yakalanırken, 1 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

2022-2023 yılı gasp olayları karşılaştırıldığında, 2022 yılında aynı dönemde 30 gasp meydana geldi. 2023 yılının aynı döneminde ise 9 gasp meydana geldi. Gasp olaylarının bir önceki yıla oranla yüzde 233,3 oranında azaldığı görüldü.

2023 yılı(26.04.2023 Tarihine Kadar)- 2024 Yılı(26.04.2024 Tarihine Kadar) gasp olayları karşılaştırıldığında, 2023 yılında aynı dönemde 3 gasp meydana gelirken, 2024 yılının aynı döneminde ise 1 gasp meydana geldi. Gasp olaylarının bir önceki yıla oranla yüzde 300 oranında azaldığı görüldü. - KÜTAHYA