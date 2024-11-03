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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında, 10 Kadın Kurtarıldı

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında, 10 Kadın Kurtarıldı
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Kütahya'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda yasa dışı materyal de ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3'ü kadın toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın toplam 9 kişi gözaltına alınırken fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı.

Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 12 farklı adrese baskın düzenlendi. İl merkezinde 3 masaj salonu ile şüphelilere ait 8 ikamet adresinde ve Altıntaş ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait 1 ikamet adresi olmak üzere 12 adrese yapılan baskınlarda, E.D. (23), N.S. (33) ve H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli erkek şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 162 adet sentetik hap, 43 kurusıkı mermi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 adet hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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