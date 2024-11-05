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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı, 3 Tutuklama

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı. Ekipler, 2 aylık takip sonrası 12 adrese baskın düzenleyerek 10 kadını fuhşa zorlamaktan kurtardı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın toplam 9 kişi gözaltına alınırken fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı.

Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 12 farklı adrese baskın düzenlendi. İl merkezinde 3 masaj salonu ile şüphelilere ait 8 ikamet adresinde ve Altıntaş ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait 1 ikamet adresi olmak üzere 12 adrese yapılan baskınlarda, E.D. (23), N.S. (33) ve H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli erkek şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E.D. (23), S.Ç. (39) ve N.S. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.D (37), B.Ç. (22) ve H.İ. (33) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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