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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı, 14 mağdur kadın kurtarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözlatına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttükleri iki aylık teknik ve fiziki takip sonucu geniş çaplı bir operasyona imza attı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen 1'i kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheliler tarafından fuhuşa zorlandığı belirlenen, biri Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 14 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca olayla ilgili olarak 14 mağdur kadının ve 50 tanığın ifadesi alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ve İ.K. (69) isimli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Tutuklanan 6 şüpheli, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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