Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen projeli operasyon kapsamında fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından il merkezindeki 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında fuhuşa teşvik ve aracılık yaptıkları tespit edilen 1'i kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 32 adet kuru sıkı mermi, 5 adet 9 mm fişek, 1 adet 7.65 mm fişek, çok sayıda dijital materyal ile birlikte çeşitli erotik ürünler ele geçirildi.

Operasyon sırasında 1'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 13 mağdur kadın fuhuşa zorlanmaktan kurtarıldı. Emniyet yetkilileri, olayla bağlantılı olarak şu ana kadar 45 kişinin ifadesinin alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fuhuşla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Fuhuşa teşvik aracılık ve yer temin ettiği belirtilen Ö.A., (36) H.A., (41) İ.K., (54) S.Y., (66) T.K. (76)

ve İ.K. (69) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA