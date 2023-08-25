Haberler

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 5 Kadın ve 1 Erkek Gözaltına Alındı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 5'i kadın 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kadın ile bu kadınlara müşteri bulduğu öne sürülen T.V. (59) gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 5'i kadın 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adresine operasyon düzenledi.

Adreslerde aramalar yapılırken, 5 kadın ile bu kadınlara müşteri bulduğu öne sürülen T.V. (59) gözaltına alındı.

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

title