Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 5 Kadın ve 1 Erkek Gözaltına Alındı

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 5'i kadın 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kadın ile bu kadınlara müşteri bulduğu öne sürülen T.V. (59) gözaltına alındı.