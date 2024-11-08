Kütahya'da Fuhşa Teşvik Operasyonu: 7 Mağdur Kadın Kurtarıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından elde edilen bilgi, belge ve tanık ifadeleri doğrultusunda, eş zamanlı 3 masaj salonuna yönelik operasyon düzenlendi.

İkinci dalga operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık yaptıkları belirlenen şüphelilerden H.Ç. (40), N.T. (27), H.Ö. (48) ve N.K. (48) gözaltına alındı. Operasyonda, yaşları küçük bir mağdur kız çocuğu dahil toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin işlettiği masaj salonlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet sertleştirici jel ve masaj salonlarında kullanılan not defterleri ele geçirildi.

Şüphelilerden N.T. ve H.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ç. ve N.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA