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Kütahya'da firari hükümlü çatıda yakalandı

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Kütahya'da 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, saklandığı evin çatısında yakalandı. Şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Kütahya'da 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü saklandığı evin çatısında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Meydan Mahallesi Hüdarabbim Sokaktaki adreste yapılan çalışmalar sonucunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama suçlarından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca kasten öldürme, silahla tehdit ve kadına karşı basit yaralama hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan hakkında toplamda 4 farklı suç kaydı bulunan İ. Z (26) isimli şahsın bir evin çatısında saklandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından evin çatısında yakalanan şahıs, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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