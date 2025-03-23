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Kütahya'da Fatih Sanayi Sitesi'nde Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi'nde çıkan lastik yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, hurda lastiklerin tutuşmasıyla başladığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya Fatih Sanayi Sitesi'nde lastik yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinden yükselen yoğun siyah dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının, bölgede bulunan hurda lastiklerin tutuşmasıyla başladığı tespit edildi. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan ve yakındaki yüksek gerilim hattına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Çok sayıda hurda lastiğin yandığı yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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