Kütahya'da evinde uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Kütahya'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda H.Y. isimli şahsın evinden uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler evden çıkan şahıslardan,0,52 gram bonzai ve 0,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, 16,40 gram bonzai ve 2 adet kullanım aparatı ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA