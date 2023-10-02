Kütahya'da Evden Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık zanlıları çaldıkları 10 Bin TL'yi geri ödeyince mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül 2023 tarihinde Gediz ilçesi Gazi Kemal Mahallesinde dil düşürme yöntemi ile girdikleri evden 10 Bin TL çalan N.A. (16), A.A.(25) ve N.G. (22) isimli şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından avukatlarının müştekinin zararı olan 10 bin TL'yi ödemesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA