Kütahya'da Evden Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bayan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Müşteki, çalınan malzemelerin komşusunun elinde olduğunu beyan etmesi üzerine polis harekete geçti. Şüpheli bayan emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bayan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, müşteki L.Y., İstiklal Mahallesi evinde saat 05.00 sıralarında uyandığında yatak odasında çanta içerisinde bulunan 3 bin TL nakit para, 10 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet cep telefonu, kimlik ve banka kartları, tapular ve engelli raporlarının yerinde olmadığını fark etti. Onda dışarıda evin önünde komşusu C.A. isimli şahsın elinde çalınan malzemelerin olduğu çantayla yürüdüğünü gördüğünü beyan etmesi üzerine polis harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucu C.A. (23) isimli bayan yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA