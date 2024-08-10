Kütahya'da evde eski madeni para ve yüzük bulundu
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 38 adet eski madeni para ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 38 adet eski madeni para ve 3 adet yüzük ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz İlçesi Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesinde M.V. (35) isimli şahsın evinde yapılan aramada, 38 adet eski madeni para, 3 adet yüzük ve 1 adet detektör ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA