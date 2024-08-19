Kütahya'da evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın İncik köyünde evde çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İncik köyünde bir evde çıkan yangına köye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına 4 ilk müdahale ekibi, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 40 personel katıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın ormana ve yakınındaki ev ile samanlıklara sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 ev, 4 ağıl ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü. - KÜTAHYA