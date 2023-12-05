Kütahya'da Ev Yangını Ev Sahipleri Tarafından Söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yangın ev sahipleri tarafından hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın evin dış cephelerinde ve elektrik panolarında tahribata neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yangın ev sahipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi Seval Sokakta M.O. ve A.G' ye ait evin yanında bulunan kartonlardan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ev sahiplerinin fark ederek hızlıca müdahale etmesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın evin dış cephelerinde ve elektrik panolarında tahribata neden oldu.

Belirtilen adrese gelen polis güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. İstasyon Mahallesi muhtarı Taner Gök, küçük çaplı yangın olayı yaşadık. Kısa sürede söndürüldü. Allah'ım beterinden korusun "dedi. - KÜTAHYA