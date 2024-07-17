Kütahya'da Eski Muhtar Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, yeni muhtarın kendisini tabancayla vurduğunu iddia eden eski muhtar Fehmi Tarım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım (47) ağır yaralı halde kendi aracıyla geldiği Çavdarhisar ilçesinde yolda ambulansa alındı. Kendisini yeni muhtar Bahattin G'nin (51) vurduğunu iddia eden Tarım, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada, olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA