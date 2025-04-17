Kütahya'da Emniyet Uygulaması: Çok Sayıda Yakalama ve Ceza
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında aranan şahıslar ve yasadışı maddeler yakaladı. 40 taksi ve 45 motosiklet kontrol edildi, birçok sürücüye ceza kesildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontroller açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında 7 aranan şahıs, 1 dosya firarisi olarak aranan şahıs, 1 kayıp şahıs ve 2 yasal kalış hakkı bulunmayan şahıs yakalandı. 0.15 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hap yakalaması yapıldı. 7 adet kesici alet ele geçirildi. 40 ticari taksi ve 45 motosiklet kontrol edilirken, 8 araç sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 122 bin 298 cezai işlem uygulandı. 34 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. 8 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 50 işletme kontrol edildi. 60 park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan Önleyici Hizmet Uygulamalarında 4 bin 631 şahıs, 750 araç sorgulandı. - KÜTAHYA