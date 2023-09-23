Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücüye Bonzai Operasyonu

Kütahya'da motosikletli polis timleri, durdurdukları otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Yapılan aramada araçta ve şahsın üzerinde 0.36 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı ve cezai işlem uygulandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri durdurdukları otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 0.36 gram bonzai ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.A.İ. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram bonzai ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca ehliyetsiz olduğu tespit şahıs hakkında trafik işlemleri yapılarak cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA