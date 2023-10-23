Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücüye Bonsai Operasyonu

Kütahya'da motosikletli polis timleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü ehliyetsiz olduğu için cezai işlem uygulandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan içerisinde 2 kişi bulunan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında 1,34 gram bonzai ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesinde B.K. (18) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, B.Ş. (25) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 1,34 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca araç sürücüsü B.K. isimli şahsın, ehliyetsiz olmasından dolayı trafik yönünden gerekli işlemler ekip tarafından yapılarak cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA