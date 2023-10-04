Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün trafikten men edilmiş aracında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince ehliyetsiz sürücünün trafikten men edilmiş aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Bölücek Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.A.T. (43) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 7.80 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede ayrıca şahsın ehliyetsiz olduğu, aracın ise trafikten men edildiği belirlenirken, şahsa cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA