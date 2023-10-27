Kütahya'da eğlence mekanında kavga: 8 şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA'da eğlence mekanında çıkan kavgayı soruşturan polis ekipleri, baskın düzenledikleri bir şüphelinin evinin bahçesinde, kavanozla toprağa gömülmüş 1,1 kilo uyuşturucu maddesi esrar ele geçirdi. Kavgaya ilişkin 8 kişi gözaltına alınırken, 7 silah bulundu.

Kütahya'da önceki gece Vefa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili aralarında mekan işletmecisi ve çalışanların da bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler M.G. (49), M.P. (51), B.T. (25), A.O.A. (24), R.A. (51), S.A. (42), E.Ö. (60) ve S.A. (27) hakkında gözaltı kararı verilirken, polis ekiplerince şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Şüphelilere ait ev işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 215 adet fişek bulundu. Bir şüphelinin evinin bahçesinde ise kavanoz ve plastik kaplara konularak toprak altına gizlenmiş 1 kilo 100 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, silahla tehdit ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlamasıyla ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.