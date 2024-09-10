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Kütahya'da Eğitim-Öğretim Dönemi Başladı, Okullarda Güvenlik Tedbirleri Alındı

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Kütahya'da 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesindeki okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındı, servis araçları denetlendi.

Kütahya'da 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesindeki okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındı, servis araçları denetlendi.

Kütahya'da yeni Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından sorumluluk bölgesinde Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlk ve Orta öğretim okulu, bağlı birlik komutanlıklarınca da sorumluluk bölgelerinde bulunan okullar ziyaret edilerek Jandarma Suç Araştırma, Asayiş ve Trafik Timleri ile birlikte, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel

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