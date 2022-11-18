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Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, 15,6 gram metamfetamin ve 6,9 gram bonzai ele geçirilirken, şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada, 65.34 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında yapılan gerekli işlemlerin ardından A.Ç. isimli şahıs serbest bırakılırken, O.S. isimli şahıs adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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