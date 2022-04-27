Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitömer beldesinde şüphe üzerine durdurulan içerisinde Y.Y., V.Ö. ve M.B. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 55 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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