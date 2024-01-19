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Kütahya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevreyolu üzerinde durdurulan kiralık araçta, kutusu ile beraber üzerlerinde herhangi bir seri numarası veya başka bir ibare bulunmayan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan kiralık araçta, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan kiralık araçtan, kutusu ile beraber üzerlerinde herhangi bir seri numarası veya başka bir ibare bulunmayan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.Z. isimli şüpheli gerekli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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