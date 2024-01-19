Kütahya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan kiralık araçta, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan kiralık araçtan, kutusu ile beraber üzerlerinde herhangi bir seri numarası veya başka bir ibare bulunmayan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.Z. isimli şüpheli gerekli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA