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Kütahya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı

Kütahya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı
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Kütahya'da trafik uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı.

Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri trafik uygulaması yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan yabancı uyruklu sürücü, motosikleti ile polis memuruna çarparak kaçtı. Kazada polis memuru yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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