Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan bir otomobilde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan bir otomobilde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaya devriyelerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki M.Y.(27) ve Ş.Y.(19) Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde 1 tabanca, 11 adet fişek, 1 tüfek ve buna ait 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title