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Kütahya'da Dur İhtarı Üzerine Yakalanan Sürücünün Araçında Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kütahya'da Dur İhtarı Üzerine Yakalanan Sürücünün Araçında Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Kütahya'daki bir polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülerin bulunduğu araçta ruhsatsız ve kurusıkı tabanca bulundu. Araç sürücüsüne 37 bin TL ceza kesildi.

Kütahya'daki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün aracında ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde Uygulama Noktasında Bölge Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan aracın merkez istikametine doğru gittiği anonsu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İstasyon kavşağında durdurulan içerisinde 5 adet suç kaydı mevcut C.B. (46) ve 17 adet suç kaydı mevcut S.Y. (36 ) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrollerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 7 adet fişek,1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.Y. isimli şahsın sürücü belgesi bulunmadığından trafik ekibi tarafından toplam 37 bin 354 TL cezai işlem uygulanarak araç otoparka çektirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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