Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Kütahya'da Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Alan Kadın Yakalandı

Kütahya'da Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Alan Kadın Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da dolandırıcılık suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. isimli kadın, Jandarma'nın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu hakkında üç banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dört bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. (38) isimli kadın yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesinde Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Fatih Mahallesinde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Milli güreşçiye büyük şok! 4 yıl minder yüzü göremeyecek
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
img

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

Yarışmaya katılmış! İşte Ece Gürel'in en büyük hayali
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.