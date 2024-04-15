Kütahya'da dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da dolandırıcılıktan aranan şahıs Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından PTS noktasında yakalandı.

Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Plaka Takip Sistemi (PTS) noktasında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, H.S (30) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan "Aranıyor" kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA