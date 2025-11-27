Haberler

Kütahya'da Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Eskişehir'de Yakalandı

Kütahya'da Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Eskişehir'de Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 558 bin liralık dolandırıcılık yapan şüpheliler, Eskişehir girişinde polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde mağdura ait altın ve para ele geçirildi.

Kütahya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 558 bin liralık dolandırıcılık yapan şüpheliler Eskişehir girişinde polis tarafından ticari taksi içerisinde yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Kütahya'da bir vatandaşı dolandırarak 558 bin TL değerinde altın ve parasını aldı. Dolandırıcının Eskişehir'e doğru geldiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksiyle Eskişehir'e gelen şüpheliyi Kütahya yolu üzerindeki uygulama noktasında ekiplerce yakaladı. Yapılan aramada mağdura ait olduğu tespit edilen 60 gram altın bilezik, 2 tam altın, 2 yarım altın, 2 çeyrek altın, bin 900 dolar ve 4 bin TL ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen altın ve paralar Kütahya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.