Kütahya'da Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Eskişehir'de Yakalandı

Kütahya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 558 bin liralık dolandırıcılık yapan şüpheliler Eskişehir girişinde polis tarafından ticari taksi içerisinde yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Kütahya'da bir vatandaşı dolandırarak 558 bin TL değerinde altın ve parasını aldı. Dolandırıcının Eskişehir'e doğru geldiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksiyle Eskişehir'e gelen şüpheliyi Kütahya yolu üzerindeki uygulama noktasında ekiplerce yakaladı. Yapılan aramada mağdura ait olduğu tespit edilen 60 gram altın bilezik, 2 tam altın, 2 yarım altın, 2 çeyrek altın, bin 900 dolar ve 4 bin TL ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen altın ve paralar Kütahya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR