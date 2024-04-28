Kütahya'da Dolandırıcılık Olayları Hakkında Açıklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü 2022, 2023 ve 2024 yıllarında meydana gelen dolandırıcılık olayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 222 dolandırıcılık ve 97 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere toplam 319 olay meydana gelirken, bu suçlardan toplam 6 şahıs tutuklandı.

"2023 Yılı"

2023 yılında, 101 dolandırıcılık ve 27 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere toplam 128 olay meydana gelirken, bu suçlardan toplam 3 şahıs tutuklandı.

"2024 Yılı"

2024 yılı (26 Nisan tarihine kadar), 8 dolandırıcılık ve 2 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere toplam 10 olay meydana geldi.

2022-2023 yılı dolandırıcılık olayları karşılaştırıldığında yüzde 59 oranında, 2023 Yılı - 26 Nisan 2024 tarihine kadar dolandırıcılık olaylarında yüzde 85 azalma gerçekleşti. - KÜTAHYA