Kütahya'da Dolandırıcılık Girişimi Polis Tarafından Engellendi

Kütahya'da Dolandırıcılık Girişimi Polis Tarafından Engellendi
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Kütahya'da Dolandırıcılık Girişimi Polis Tarafından Engellendi
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Kütahya'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 70 yaşındaki emekli bir vatandaşı yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını vermesi için kandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin başarılı müdahalesiyle, dolandırıcılık girişimi son anda önlendi ve eşyalar kurtarıldı.

Kütahya'da film gibi dolandırıcılık girişimini polis son anda önledi

70 Yaşındaki emekli vatandaşın yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları son anda kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmak isteyen şüpheliler, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı. 70 yaşındaki emekli İ.A.'nın yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları son anda kurtarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran İ.A., kimliğini bilmediği bir kişinin kendisini arayarak polis olarak tanıttığını ve bir suça karıştığını söyleyerek evindeki altınların fotoğraflarını istemesinin ardından, bu altınları da inceleme bahanesiyle teslim etmesini istediğini belirtti. İhbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, altınları almaya geleceği değerlendirilen ve içinde iki şüphelinin bulunduğu aracı İstanbul'dan hareket ederken tespit etti. Araç, Eskişehir PTS noktasından geçiş yaparken takibe alındı. Mağdurun ikameti çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, şüphelilerden birinin İ.A.'yı altınları balkondan atması için yönlendirdiği sırada operasyon düzenledi. Bahçede bekleyen şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı.

Operasyonda, dolandırıcılık mağduru İ.A.'nın yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının kaybı önlenirken, şüpheli M.Ş.'ye korsan taksicilik yapmaktan 46bin 392 TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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