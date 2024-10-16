Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Dolandırıcılara Ağır Darbe: Altınlar İade Edildi

Kütahya'da Dolandırıcılara Ağır Darbe: Altınlar İade Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kendisini emniyet müdürlüğü çalışanı olarak tanıtan dolandırıcı, aradığı kişiden altınlarını alarak kayıplara karıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcı ve bir taksi şoförü Yalova'da yakalandı, mağdurun altınları geri iade edildi.

Kütahya'da telefon ettiği şahsa kendisini emniyet müdürlüğünde çalışan biri olarak tanıtıp hırsızlık dosyasında adının geçtiğini, bu nedenle evinde bulunan altınlarla bunları karşılaştıracaklarını, daha sonra geri getireceklerini söyleyerek şahsın evine gelerek altınlarını teslim alıp dolandıran 1 kişi ve taksi şoförü Yalova'da yakalandı.

Kütahya'da oturan İ.Ü. isimli müşteki KOM Şube Müdürlüğüne müracaat ederek, bilmediği numaralar tarafından aranarak Emniyet Müdürlüğünde çalışan isminin Adem olduğunu söyleyen bir şahsın kendisine, çantasının daha önceden kaybolduğunu, kuyumcudan ziynet eşyaları alındığını, bu konuyla alakalı olarak 5 tane hırsızı yakaladıklarını ve dosyada kendisinin de isminin geçtiğini bu nedenle evinde bulunan altınlarla bunları karşılaştıracaklarını, daha sonra geri getireceklerini söylemesi üzerine aynı gün evine gelen şahsa ziynet eşyalarını teslim etmek suretiyle dolandırıldığını beyan etti. Yapılan kamera araştırmaları neticesinde şüpheli şahıs kısa sürede tespit edildi. Bir taksi ile İstanbul'a gidiş istikametinde iken Yalova'da taksi şoförü ve şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın sırt çantasında bulunan, 4 adet altın bilezik,1 adet altın kelepçe bilezik, 1 adet Cumhuriyet altını, 1 adet gremse altın, 4 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın, 1 adet altın tuğra kolye, 2 adet alyans, 290 Euro ve 10 Dolar ele geçirilerek mağdur İ.Ü.'ye geri iade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüpheli A.D. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Dolandırıcı 3-sayfa Güncel Yalova Hukuk Suç

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.