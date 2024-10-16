Kütahya'da Dolandırıcılara Ağır Darbe: Altınlar İade Edildi

Kütahya'da telefon ettiği şahsa kendisini emniyet müdürlüğünde çalışan biri olarak tanıtıp hırsızlık dosyasında adının geçtiğini, bu nedenle evinde bulunan altınlarla bunları karşılaştıracaklarını, daha sonra geri getireceklerini söyleyerek şahsın evine gelerek altınlarını teslim alıp dolandıran 1 kişi ve taksi şoförü Yalova'da yakalandı.

Kütahya'da oturan İ.Ü. isimli müşteki KOM Şube Müdürlüğüne müracaat ederek, bilmediği numaralar tarafından aranarak Emniyet Müdürlüğünde çalışan isminin Adem olduğunu söyleyen bir şahsın kendisine, çantasının daha önceden kaybolduğunu, kuyumcudan ziynet eşyaları alındığını, bu konuyla alakalı olarak 5 tane hırsızı yakaladıklarını ve dosyada kendisinin de isminin geçtiğini bu nedenle evinde bulunan altınlarla bunları karşılaştıracaklarını, daha sonra geri getireceklerini söylemesi üzerine aynı gün evine gelen şahsa ziynet eşyalarını teslim etmek suretiyle dolandırıldığını beyan etti. Yapılan kamera araştırmaları neticesinde şüpheli şahıs kısa sürede tespit edildi. Bir taksi ile İstanbul'a gidiş istikametinde iken Yalova'da taksi şoförü ve şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın sırt çantasında bulunan, 4 adet altın bilezik,1 adet altın kelepçe bilezik, 1 adet Cumhuriyet altını, 1 adet gremse altın, 4 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın, 1 adet altın tuğra kolye, 2 adet alyans, 290 Euro ve 10 Dolar ele geçirilerek mağdur İ.Ü.'ye geri iade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüpheli A.D. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA