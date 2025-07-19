Kütahya'da Dini İnançlar İstismar Edilerek 9 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek kazanç elde ettiği tespit edilen 9 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde "muskacı" ve "üfürükçü" olarak bilinen kişilerin eşler arasındaki sorunları çözme, psikolojik rahatsızlıkları giderme, sevgili bağlama ve büyü yapma vaadiyle 217 kişiyi dolandırdığını belirledi. 126 mağdurun Kütahya'da, 91'inin ise il dışından olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda büyü yapımında ve çözümünde kullanıldığı değerlendirilen 25 kitap, büyü notları ile mağdurların isimleri ve alınan paraların yazılı olduğu 8 ajanda, 257 muska, 1 kurusıkı tabanca, 2 bilgisayar, 12 cep telefonu, 10 dijital materyal, 6 bin 240 dolar, bin 965 euro ve 209 bin 250 TL, 267 banka dekontu ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan toplam 1,5 milyon TL'ye de bloke konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G., N.G., N.K., E.K. ve A.S. tutuklanırken, H.Y. ve M.A.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA