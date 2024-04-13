Kütahya'da dilenciler ve şüpheli araçlar denetlendi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dilenciler ile şüpheli araç ve şahıslar üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, 64 şahıs ve 3 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce dilenciler ile şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 64 şahıs ve 3 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Üzerinde kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA