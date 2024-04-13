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Kütahya'da dilenciler ve şüpheli araçlar denetlendi

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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dilenciler ile şüpheli araç ve şahıslar üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, 64 şahıs ve 3 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce dilenciler ile şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 64 şahıs ve 3 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Üzerinde kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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