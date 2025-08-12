Kütahya'da Devrilen Otomobilden Anne ve Kızı Kurtarıldı

Kütahya'da Devrilen Otomobilden Anne ve Kızı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrilen otomobilde sıkışan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kütahya'da yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobilde sıkışan anne ve kızı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (34) yönetimindeki 43 PB 162 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su kanalında ters dönen araçta sıkışan sürücü H.Ö. ile kızı E.Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.