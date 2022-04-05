Kütahya'da demiryolu hattından hırsızlığa 3 tutuklama

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da demiryolu hattından söktükleri topraklama taşlarını hurdacıya sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kütahya il merkezi ve Tavşanlı ilçesi mülki mülki sınırları içerisinden geçmekte olan TCDD'ye ait tren yolu hattı boyunca belirli mesafelerde bulunan Empadans Bond cihazlarının farklı tarihlerde çalındığı ihbarı üzerine Kütahya İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan olay yeri incelemeleri, istihbari çalışmalar ve olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve anayol üzerinde bulunan Plaka Takip Sistemlerinin incelenmesi sonucu tespit edilen araç üzerinde yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde olayın faillerinin F.K.(37), M.Ç. (24), ve F.K (21) isimli şahıslar olduğu ve çalınan malzemeleri Kütahya Merkezde faaliyet gösteren bir hurdacıya sattıkları belirlendi.

Şüpheliler ikametlerinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye Sevk edilen şüpheliler F.K., M.Ç. ve F.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa