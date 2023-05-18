Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kütahya'da 'Dar bölge' uygulaması

Kütahya'da "Dar bölge" uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 185 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, aranan bir şahıs yakalandı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 185 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Avlupınar Caddesi Musalla Mezarlığı, Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi ve Osmangazi Mahallesi Ray Sokak olmak üzere 3 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar alan" uygulamasında, 185 Şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı. 1 şahıstan 0.36 gram bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.1 ehliyetsiz araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 1 adet kesici alet ele geçirildi,1 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title