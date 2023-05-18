Kütahya'da 'Dar bölge' uygulaması

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 185 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Avlupınar Caddesi Musalla Mezarlığı, Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi ve Osmangazi Mahallesi Ray Sokak olmak üzere 3 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar alan" uygulamasında, 185 Şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı. 1 şahıstan 0.36 gram bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.1 ehliyetsiz araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 1 adet kesici alet ele geçirildi,1 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA