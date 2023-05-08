Kütahya'da 'Dar bölge' uygulaması

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları "Dar bölge" uygulamasında 240 şahıs ve 87 aracın sorgusu, GBT kontrolü ile denetimi yapıldı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları "Dar bölge" uygulamasında 240 şahıs ve 87 aracın sorgusu, GBT kontrolü ile denetimi yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile birlikte Pavyonlar Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, 240 şahıs ve 87 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı, 2 aranan şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.19 ticari araç kontrol edildi. 1 şahıstan muşta, 1 adet bıçak ele geçirilirken, 2 şahsa idari işlem yapıldı. 2 şahıstan toplam 52 adet fişek ele geçirildi. Şahıslara adli işlem yapıldı. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen bir şahsa idari işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu, ayrıca adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA