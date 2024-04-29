Kütahya'da 2022, 2023 yılları ile 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde 195 çocuk gözaltına alındı

Kütahya'da 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde Çocuk Şube Müdürlüğü Nezarethanesinde 195 çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü Nezarethanesinde, 2022 yılında 83, 2023 yılında 76, 2024 yılı (26.04.2024'e kadar) 36 olmak üzere toplam 195 şahıs gözaltına alındı. 2022 - 2023 yılları Çocuk Şube gözaltı sayısı karşılaştırmasında 8.43 oranında, 2023 - 2024 yılları çocuk şube gözaltı sayısı karşılaştırmasında yüzde 8.43 oranında azalma oldu.

2023 - 2024 yılları Çocuk Şube gözaltı sayısı karşılaştırması, 2023 yılı (26.04.2023'e kadar) gözaltına alınan şahıs sayısı 23, 2024 Yılı (26.04.2024'e kadar) gözaltına alınan şahıs sayısı 36, artış oranı ise yüzde 56.52 oldu. - KÜTAHYA