Kütahya'da Çocuk İstismarı Sanığı Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda yakaladı. Hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Titiz çalışmaların ardından Kütahya ili mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için istihbarata dayalı çalışmalarını teknolojik imkanlardan azami ölçüde faydalanarak, ilgili kurumlarla koordineli biçimde sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
