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Kütahya'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

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Kütahya'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Domaniç ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Domaniç ilçesi Sarıot köyünde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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